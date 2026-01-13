13:38:37 Вторник, 13 января
В Нижнем Ломове возбуждено дело по факту гибели мужчины, который оказался зажат между трактором и грузовым вагоном

Пенза, 13 января 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» возбуждено после гибели мужчины, который оказался зажат между трактором и грузовым вагоном в Нижнем Ломове Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Нижнем Ломове возбуждено дело по факту гибели мужчины, который оказался зажат между трактором и грузовым вагоном.

«По данным следствия, 10 января 2026 года на участке железной дороги в городе Нижнем Ломове при выполнении разгрузочных работ 35-летний мужчина в нарушение правил безопасности находился в ковше трактора, стоявшего около грузового вагона. При осуществлении работ потерпевший оказался зажатым между ковшом трактора и вагоном, вследствие чего получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.


