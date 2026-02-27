В Пензенской области утверждена мера поддержки для учащихся, не сдавших ГИА Общество

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 34-й очередной сессии утвердили меру поддержки для учащихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА).

Фото: Zspo.ru

Как сообщается на сайте регионального парламента, вступившим в силу федеральным законом №441-ФЗ органы государственной власти субъектов РФ наделены правом за счет собственных бюджетных средств предоставлять возможность старшеклассникам, не прошедшим ГИА в установленные сроки, освоить программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

Регионы самостоятельно определяют перечень специальностей и образовательных учреждений, а также порядок организации профессионального обучения несовершеннолетнего. Оставить школу до получения основного общего образования подросток, достигший возраста 15 лет, может по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.

Данные положения было предложено закрепить в действующих законах Пензенской области «Об образовании в Пензенской области» и «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области».

Из общего числа выпускников 9-х классов в 2025 году не сдали ГИА 24 человека. С учетом востребованности на рынке труда, а также возрастных ограничений, установленных для приема на работу несовершеннолетних, в перечень включены профессии маляра, повара и швеи.

Прошедшие обучение смогут получить документ о квалификации, а после освоения основных образовательных школьных программ — пройти ГИА и получить аттестат.

Подготовленные министерством образования Пензенской области законопроекты депутаты поддержали единогласно.