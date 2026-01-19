03:32:18 Вторник, 20 января
Против жителя Пензенской области возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма

11:00 | 19.01.2026 | Криминал

Пенза, 19 января 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» возбуждено в отношении жителя Пензенской области 1965 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Против жителя Пензенской области возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, являясь антироссийски настроенным лицом, не поддерживающим проведение специальной военной операции на территории Украины, разместил в сети интернет материалы, содержащие признаки публичного оправдания деятельности украинской террористической организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.


Актуальное

