Под Пензой мужчина проник в чужой дом, приготовил себе еду, согрелся, после чего покинул жилище, прихватив икону и электроплиту Криминал

Пенза, 19 января 2026. PenzaNews. 65-летний мужчина по пути с работы проник в чужой дом в селе Вазерки Бессоновского района Пензенской области, приготовил там себе еду, после чего покинул жилище, прихватив с собой старинную икону и настольную электрическую плиту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В нем отмечается, что личность подозреваемого была установлена по отпечаткам пальцев, оставленным в помещении.

«Мужчина не стал отрицать вину и признался в содеянном. На допросе он пояснил, что в тот день направлялся с работы домой и, употребив по дороге алкоголь, решил проникнуть в чужой дом, чтобы погреться. Используя аккумуляторную электропилу, он повредил запорное устройство двери и зашел внутрь. Там подозреваемый разогрел чайник на плите и приготовил себе суп. После того как он согрелся и отдохнул, злоумышленник вынес из жилища старинную икону и электрическую плиту. Затем подозреваемый направился к себе домой, где вскоре был задержан полицейскими», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Кроме того, полицейские установили причастность подозреваемого к совершению других преступлений, а именно — хищения аккумуляторной пилы из организации и велосипеда из жилого дома», — отмечается в тексте.