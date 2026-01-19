В Пензе вступил в силу приговор восьмерым участникам преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотиков Криминал

Пенза, 19 января 2026. PenzaNews. Приговор восьмерым участникам занимавшегося сбытом наркотиков преступного сообщества, семеро из которых являются жителями Пензенской области, а еще один — Свердловской, вступил в законную силу.

«По делу установлено, что в период с марта по декабрь 2021 года путем переписки в интернет-мессенджере осужденные вступили в состав преступной группы. Их деятельность осуществлялась через интернет-магазин, занимавшийся незаконным сбытом наркотиков, в том числе на территории Пензенской и Свердловской областей. Деятельность участников отвечала всем признакам структурированной преступной группы. [...] Одним из руководителей являлся 25-летний пензенец, выполнявший функции куратора по персоналу и рекламщика. В преступную группу им было вовлечено восемь фигурантов по данному делу, уголовные дела в отношении двух из которых были прекращены в связи с недостижением возраста уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что установлено более 20 эпизодов преступной деятельности за время работы интернет-магазина, из незаконного оборота изъято свыше 2 кг наркотиков синтетического происхождения.

«Семеро подсудимых вину признали частично, отрицая участие в преступном сообществе, а один из руководителей группы вину отрицал полностью», — отмечается в тексте.

В нем указано, что суд первой инстанции назначил фигурантам наказание от 6 до 15 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, одной из участниц сообщества, которая на момент совершения преступления являлась несовершеннолетней, — 4 года в колонии общего режима, а также каждому было назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год.

Из пресс-релизе следует, что осужденные и их защитники обжаловали приговор, не согласившись с квалификацией своих действий по руководству и участию в преступном сообществе, и просили снизить срок назначенного наказания.

«Государственный обвинитель принес апелляционное представление об изменении приговора в отношении одной из осужденных, указывая на незаконность назначения ей дополнительного наказания в виде ограничения свободы», — поясняется в сообщении.

В нем добавляется, что судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда в отношении осужденной изменила приговор по доводам апелляционного представления, в отношении остальных фигурантов приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.