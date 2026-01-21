03:48:16 Четверг, 22 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В отношении жителя Колышлейского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело

09:31 | 21.01.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 21 января 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении 35-летнего жителя Колышлейского района Пензенской области, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

В отношении жителя Колышлейского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что, не желая учиться и сдавать экзамены в автошколе, заказал водительское удостоверение за 20 тыс. рублей у неизвестного в сети интернет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.


Читайте также
Житель Мокшанского района стал жертвой мошенничества при попытке заработать на криптовалюте До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший супруге убийством
Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 930 тыс. рублей В Каменском районе мужчина угрожал бывшей супруге убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензенском районе росгвардейцы задержали мужчину, который съел готовую еду в супермаркете и отказался платить Житель Земетчинского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама