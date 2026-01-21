В отношении жителя Колышлейского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 21 января 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении 35-летнего жителя Колышлейского района Пензенской области, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что, не желая учиться и сдавать экзамены в автошколе, заказал водительское удостоверение за 20 тыс. рублей у неизвестного в сети интернет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.