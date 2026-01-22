19:42:34 Четверг, 22 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Бековском районе пьяный молодой человек повредил чужой автомобиль, поскольку ему не понравилось, как тот припаркован

09:24 | 22.01.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 22 января 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит молодому жителю Бековского района Пензенской области, который, будучи пьяным, повредил чужой автомобиль, поскольку ему не понравилось, как тот припаркован.

В Бековском районе пьяный молодой человек повредил чужой автомобиль, поскольку ему не понравилось, как тот припаркован. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Бековскому району поступило заявление от 35-летней местной жительницы о том, что неизвестное лицо разбило окно на веранде ее дома и повредило автомобиль, припаркованный на придомовой территории. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель, который дал признательные показания. По его словам, прогуливаясь в алкогольном опьянении, он заметил машину потерпевшей. Способ парковки транспортного средства ему не понравился, и по этой причине он решил отомстить хозяйке автомобиля. Подобрав на улице метлу, он несколько раз ударил ею по корпусу машины, а затем и по окну частного домовладения заявительницы. Согласно заключению эксперта, сумма ущерба составила более 110 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в пресс-релизе.


Читайте также
Росгвардейцы задержали мужчину за нарушение общественного порядка в ресторане быстрого питания в Пензе Житель Мокшанского района стал жертвой мошенничества при попытке заработать на криптовалюте
В отношении жителя Колышлейского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший супруге убийством
Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 930 тыс. рублей В Каменском районе мужчина угрожал бывшей супруге убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама