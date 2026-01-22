В Бековском районе пьяный молодой человек повредил чужой автомобиль, поскольку ему не понравилось, как тот припаркован Криминал

Пенза, 22 января 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит молодому жителю Бековского района Пензенской области, который, будучи пьяным, повредил чужой автомобиль, поскольку ему не понравилось, как тот припаркован.

«В ОМВД России по Бековскому району поступило заявление от 35-летней местной жительницы о том, что неизвестное лицо разбило окно на веранде ее дома и повредило автомобиль, припаркованный на придомовой территории. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель, который дал признательные показания. По его словам, прогуливаясь в алкогольном опьянении, он заметил машину потерпевшей. Способ парковки транспортного средства ему не понравился, и по этой причине он решил отомстить хозяйке автомобиля. Подобрав на улице метлу, он несколько раз ударил ею по корпусу машины, а затем и по окну частного домовладения заявительницы. Согласно заключению эксперта, сумма ущерба составила более 110 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в пресс-релизе.