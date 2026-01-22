Мужчина, нашедший на улице в Пензе барсетку с 1,5 млн. рублей, стал фигурантом уголовного дела Криминал

Пенза, 22 января 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено в Пензе в отношении мужчины, который отнес к себе домой найденную на улице барсетку с 1,5 млн. рублей и документами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Установлено, что потерпевший приготовил 1,5 млн. рублей для покупки строительного оборудования. Однако, очищая транспортное средство от снега во дворе собственного дома, он оставил барсетку с деньгами и документами на крыше автомобиля. Затем, забыв об этом, он сел в машину и уехал. Потерянную сумку обнаружил мужчина, который не предпринял необходимых мер к возврату чужого имущества, а отнес его домой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по словам подозреваемого, он планировал распорядится найденными деньгами по собственному усмотрению.

«Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — отмечается в тексте.