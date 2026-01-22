19:42:40 Четверг, 22 января
Мужчина, нашедший на улице в Пензе барсетку с 1,5 млн. рублей, стал фигурантом уголовного дела

13:14 | 22.01.2026 | Криминал

Пенза, 22 января 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено в Пензе в отношении мужчины, который отнес к себе домой найденную на улице барсетку с 1,5 млн. рублей и документами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Мужчина, нашедший на улице в Пензе барсетку с 1,5 млн. рублей, стал фигурантом уголовного дела. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что потерпевший приготовил 1,5 млн. рублей для покупки строительного оборудования. Однако, очищая транспортное средство от снега во дворе собственного дома, он оставил барсетку с деньгами и документами на крыше автомобиля. Затем, забыв об этом, он сел в машину и уехал. Потерянную сумку обнаружил мужчина, который не предпринял необходимых мер к возврату чужого имущества, а отнес его домой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по словам подозреваемого, он планировал распорядится найденными деньгами по собственному усмотрению.

«Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — отмечается в тексте.


