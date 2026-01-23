19:22:23 Пятница, 23 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы грозит жителю Бековского района, похитившему два уличных стула с территории АЗС

09:21 | 23.01.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 23 января 2026. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит жителю Бековского района Пензенской области, похитившему два уличных стула с территории автозаправочной станции в Колышлейском районе.

До двух лет лишения свободы грозит жителю Бековского района, похитившему два уличных стула с территории АЗС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратился управляющий АЗС.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Бековского района, который дал признательные показания. Он рассказал, что направлялся на автомобиле домой и, проезжая через Колышлейский район, заехал на автозаправочную станцию. Заправив свой автомобиль, подозреваемый обнаружил на территории заправки летнюю беседку, внутри которой находилось два уличных стула. В этот момент злоумышленник решил похитить мебель, чтобы в дальнейшем установить ее у себя дома. Воспользовавшись отсутствием работников автозаправочной станции, мужчина взял стулья и сложил их в багажник своего автомобиля, после чего скрылся», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».


Читайте также
В Кузнецке водитель «Renault» сбил ребенка Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензы около 1,5 млн. рублей
Росгвардейцы задержали мужчину за нарушение общественного порядка в ресторане быстрого питания в Пензе В Бековском районе пьяный молодой человек повредил чужой автомобиль, поскольку ему не понравилось, как тот припаркован
Житель Мокшанского района стал жертвой мошенничества при попытке заработать на криптовалюте В отношении жителя Колышлейского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама