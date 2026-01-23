До двух лет лишения свободы грозит жителю Бековского района, похитившему два уличных стула с территории АЗС Криминал

Пенза, 23 января 2026. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит жителю Бековского района Пензенской области, похитившему два уличных стула с территории автозаправочной станции в Колышлейском районе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратился управляющий АЗС.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Бековского района, который дал признательные показания. Он рассказал, что направлялся на автомобиле домой и, проезжая через Колышлейский район, заехал на автозаправочную станцию. Заправив свой автомобиль, подозреваемый обнаружил на территории заправки летнюю беседку, внутри которой находилось два уличных стула. В этот момент злоумышленник решил похитить мебель, чтобы в дальнейшем установить ее у себя дома. Воспользовавшись отсутствием работников автозаправочной станции, мужчина взял стулья и сложил их в багажник своего автомобиля, после чего скрылся», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».