Уголовное дело завели на пензенца, который под видом женщины выманил деньги у жителя Амурской области

15:00 | 23.01.2026 | Криминал

Пенза, 23 января 2026. PenzaNews. Житель Пензы подозревается в совершении мошенничества в отношении 45-летнего мужчины из Амурской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Уголовное дело завели на пензенца, который под видом женщины выманил деньги у жителя Амурской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, по словам жителя Пензы, после размещения в интернете объявления об оказании интимных услуг ему позвонил потерпевший, во время разговора с которым он изменил голос и, выдавая себя за женщину, договорился о встрече при условии внесения предоплаты и оплаты страховки.

«Собеседник выполнил указания и перевел 48 тыс. рублей», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что после этого злоумышленник перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — говорится в пресс-релизе.


