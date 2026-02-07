В Пензе иностранец получил 5 лет колонии за преступление сексуального характера в отношении девушки-подростка Криминал

Пенза, 7 февраля 2026. PenzaNews. Наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 40-летнему иностранному гражданину за совершение в Пензе преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что днем 19 июня 2025 года на улице Тепличной в городе Пензе осужденный в состоянии опьянения, применяя насилие, совершил в отношении 17-летней потерпевшей действия сексуального характера. Девушке удалось вырваться от мужчины и убежать. Осужденный начал преследовать ее, но, увидев мать потерпевшей, скрылся с места происшествия. Благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников УМВД региона личность мужчины, причастного к совершению преступления сексуального характера, была установлена», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе расследования и судебного разбирательства мужчина содержался под стражей.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.