В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о хищении более 4,3 млн. рублей при оказании вузу охранных услуг

15:12 | 13.02.2026 | Криминал

Пенза, 13 февраля 2026. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора и учредителя коммерческой организации, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере при оказании вузу охранных услуг.

В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о хищении более 4,3 млн. рублей при оказании вузу охранных услуг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По версии следствия, в апреле 2024 года между компанией и ФГБУ ВО «ПГУАС» заключен договор на осуществление услуг частной охраны (выставление поста охраны) зданий и имущества учебного заведения. С целью хищения бюджетных средств обвиняемые представляли заказчику документы об оказанных услугах, содержащие недостоверные сведения. Фактически надлежащее исполнение контракта не могло быть обеспечено из-за отсутствия в штате организации необходимого количества квалифицированных охранников», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что в результате незаконных действий университету был причинен ущерб на сумму более 4,3 млн. рублей.

«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Пензы для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.


