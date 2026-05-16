В Пензенской области число браков увеличилось на 3,6%, разводов стало меньше на 27% — губернатор

Пенза, 16 мая 2026. PenzaNews. Число браков в Пензенской области по итогам 2025 года увеличилось на 3,6%, разводов стало меньше на 27%. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Крепкие семьи — основа процветания региона. Число зарегистрированных браков в Пензенской области увеличилось на 3,6%, [число] разводов сократилось на 27%. Данные по итогам 2025 года [...] обсудили на заседании регионального правительства. Количество прерываний беременности по решению женщины сократилось на 13,4%. Положительную динамику имеет и показатель количества женщин, вставших на учет по беременности, — увеличение на 1,2%. Есть вероятность, что это первый эффект от введенных мер региональной поддержки в рамках нацпроекта «Семья», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую пятницу, 15 мая.

Он отметил, что повышению рождаемости содействуют предприятия, внедрившие систему корпоративной поддержки сотрудников.

«Это то, о чем мы говорили с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Валентиновичем Мантуровым во время его недавнего визита в Пензенскую область», — напомнил Олег Мельниченко.

«Поставил задачу активизировать работу, чтобы как можно больше крупных предприятий и в промышленном комплексе, и в АПК, и в других сферах экономики создавали благоприятные условия для совмещения профессиональных и семейных обязанностей сотрудников. Поручил обеспечить ежеквартальный отчет о результатах», — написал губернатор.