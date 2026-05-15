Более 70 тыс. жителей Пензенской области приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства

Пенза, 15 мая 2026. PenzaNews. Более 70 тыс. жителей Пензенской области приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке в 2027 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона в пятницу, 15 мая.

«На сегодняшний день в областном центре лидируют сквер Дружбы, набережная Арбековских прудов и парк культуры и отдыха «Комсомольский». В Кузнецке наибольшее количество голосов отдано за обустройство детской игровой и спортивной площадки на пересечении улиц Мичурина и Ленина, в Сердобске — за пешеходную зону на Максима Горького. В Заречном на первом месте в кандидатах на благоустройство — земельный участок около департамента образования, в Городище — стадион «Юность», в Наровчате — территория памятника участникам СВО, в Нижнем Ломове — общественная территория «Юбилейная арка», в Спасске — территория Советской площади», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что голосование продлится до 12 июня, отдать свой голос можно самостоятельно на портале Zagorodsreda.gosuslugi.ru или с помощью волонтеров.

«В этом году на голосование выставлено 95 общественных территорий в 28 муниципалитетах Пензенской области. Победителя определят в каждом из них», — добавляется в сообщении.