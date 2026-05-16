В Пензе приступили к запланированным на 2026 год работам по программе «Мой двор» Общество

Пенза, 16 мая 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов сообщил, что на территории города стартовали запланированные на 2026 год работы по программе «Мой двор».

«Приступили к очередному сезону благоустройства в рамках программы «Мой двор». Этим летом обновим 216 объектов — заменим асфальтовое покрытие и бордюры на придомовых участках и подъездных дорогах к МКД. На реализацию проекта благодаря решению нашего губернатора Олега Владимировича Мельниченко из бюджета региона выделено 600 млн. рублей», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую пятницу, 15 мая.

«Работы уже начались на улицах Терновского, 160, Мира, 43, 70, Попова, 64, 72, Ладожской, 133, 135, Сумской, 2, 7, Собинова, 5, Бородина, 5, 25, Малой Бугровке, 1, 3, Карпинского, 27, 27А, Калинина, 9, Свердлова, 38А, Куйбышева, 11, Медицинской, 7, Рахманинова, 13, 17А, 39, Кижеватова, 27А, 29А, 33А, Ульяновской, 23, 25, проспекте Строителей, 33, проспекте Победы, 142», — уточнил глава Пензы.