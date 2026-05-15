ФСБ пресекла противоправную деятельность мужчины, подозреваемого в госизмене

Пенза, 15 мая 2026. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя Пермского края 2000 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

«Установлено, что подозреваемый, находясь на территории города Перми, будучи несогласным с проведением Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины, осуществил перевод денежных средств на криптовалютный кошелек, используемый в целях сбора денежных средств для оказания финансовой помощи ВСУ», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.