17:34:48 Суббота, 16 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олимпийскую аллею в Пензе закроют на акарицидную обработку 18-19 мая

11:24 | 16.05.2026 | Общество

Печать

Пенза, 16 мая 2026. PenzaNews. Олимпийская аллея в Пензе будет закрыта для посещения 18 и 19 мая в связи с проведением акарицидной обработки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

Олимпийскую аллею в Пензе закроют на акарицидную обработку 18-19 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предполагается, что обработка территории будет проводиться с 9.00 18 мая до 23.00 19 мая. В связи с этим Олимпийская аллея будет закрыта для посещения. Работы организуют в рамках профилактики и борьбы с клещами», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в среду, 20 мая, с 8.00 до 10.00 планируется провести влажную уборку поверхностей — лавочек, тренажеров, различных элементов на детских площадках.

«После этого Олимпийская аллея станет доступна для прогулок», — отмечается в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что в течение двух суток после открытия аллеи при выгуле домашних животных необходимо держать питомцев строго на поводке, чтобы исключить их контакт с зелеными насаждениями.


Читайте также
ДТП на улице Кирова в Пензе унесло жизнь мотоциклиста Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима и лишился автомобиля
МТС усилила сеть на выездах из Кузнецка Первый замруководителя СУ СКР по Пензенской области провел прием граждан
Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Башмаковского района В Пензенской области прогнозируется IV класс пожарной опасности
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама