Олимпийскую аллею в Пензе закроют на акарицидную обработку 18-19 мая

Пенза, 16 мая 2026. PenzaNews. Олимпийская аллея в Пензе будет закрыта для посещения 18 и 19 мая в связи с проведением акарицидной обработки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

«Предполагается, что обработка территории будет проводиться с 9.00 18 мая до 23.00 19 мая. В связи с этим Олимпийская аллея будет закрыта для посещения. Работы организуют в рамках профилактики и борьбы с клещами», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в среду, 20 мая, с 8.00 до 10.00 планируется провести влажную уборку поверхностей — лавочек, тренажеров, различных элементов на детских площадках.

«После этого Олимпийская аллея станет доступна для прогулок», — отмечается в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что в течение двух суток после открытия аллеи при выгуле домашних животных необходимо держать питомцев строго на поводке, чтобы исключить их контакт с зелеными насаждениями.