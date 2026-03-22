Воскресенье, 22 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы после общения с мошенниками передала незнакомцу у дома около 1,4 млн. рублей

09:23 | 22.03.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 22 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1939 года рождения после общения с телефонными мошенниками передала незнакомцу у своего дома около 1,4 млн. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей медицинского учреждения, предложила пройти диспансеризацию и сообщить свои персональные данные, что женщина и сделала.

«После этого заявительнице поступил еще один звонок от неизвестного. Мужчина представился сотрудником силовых структур и пояснил, что в отношении потерпевшей якобы было возбуждено уголовное дело по факту финансирования экстремистских организаций. Для того чтобы обезопасить накопленные деньги, мошенник убедил пенсионерку передать их в «ведомство по управлению финансами». Испугавшись, женщина собрала все свои сбережения в сумме около 1,4 млн. рублей и передала их незнакомцу около своего дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что через некоторое время потерпевшая осознала произошедшее и обратилась в полицию.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — поясняется в тексте.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама