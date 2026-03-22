Жительница Пензы после общения с мошенниками передала незнакомцу у дома около 1,4 млн. рублей

Пенза, 22 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1939 года рождения после общения с телефонными мошенниками передала незнакомцу у своего дома около 1,4 млн. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей медицинского учреждения, предложила пройти диспансеризацию и сообщить свои персональные данные, что женщина и сделала.

«После этого заявительнице поступил еще один звонок от неизвестного. Мужчина представился сотрудником силовых структур и пояснил, что в отношении потерпевшей якобы было возбуждено уголовное дело по факту финансирования экстремистских организаций. Для того чтобы обезопасить накопленные деньги, мошенник убедил пенсионерку передать их в «ведомство по управлению финансами». Испугавшись, женщина собрала все свои сбережения в сумме около 1,4 млн. рублей и передала их незнакомцу около своего дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что через некоторое время потерпевшая осознала произошедшее и обратилась в полицию.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — поясняется в тексте.