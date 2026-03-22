ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе Криминал

Пенза, 22 марта 2026. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области посредством интернет-мессенджеров от неустановленных лиц поступают аудиосообщения якобы от сотрудников ФСБ России, содержащие информацию о необходимости предоставления персональных данных в рамках оперативно-разыскной деятельности. Для так называемой «автоматизации процесса» злоумышленники требуют сообщить код, присланный в виде SMS-сообщения, который в действительности является паролем для входа в банковские приложения. В случае выполнения требований мошенников для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры, используя граждан как «живые бомбы», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем указано, что «имеются основания полагать, что злоумышленники осуществляют свою противоправную деятельность, связанную с получением денежных средств преступным путем, в интересах украинских националистических вооруженных формирований».

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в пресс-релизе.