В Пензе к концу апреля 2027 года разработают проектную документацию на капремонт Большого Сурского моста

09:23 | 25.04.2026 | Общество

Пенза, 25 апреля 2026. PenzaNews. Контракт на разработку проектной документации на капитальный ремонт Большого Сурского моста заключен в Пензе, работы по нему должны быть выполнены до 30 апреля 2027 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

«Мостовое сооружение располагается в районе улиц Луначарского, Чаадаева и Чехова. В рамках капитального ремонта планируется восстановление несущих конструкций мостового сооружения, расширение тротуаров, замена деформационных швов и ограждения, переустройство инженерных коммуникаций. Также необходимо будет привести в рабочее состояние лестничные сходы», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что после разработки проекта потребуется проведение государственной экспертизы, после чего предстоит определить источник финансирования для его реализации.

«Проектные работы выполняются в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры [в городе Пензе]», — отмечается в сообщении.


