Полиция задержала подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ранений женщине в Пензе

09:02 | 13.05.2026 | Криминал

Пенза, 13 мая 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензы 1970 года рождения по подозрению в нанесении смертельных ножевых ранений женщине, тело которой было обнаружено в квартире дома на улице Бекешской.

«В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о том, что в арендованной квартире на улице Бекешcкой в городе Пензе обнаружен труп женщины 1980 года рождения с видимыми признаками насильственной смерти. В ходе реализации оперативных мероприятий полицейские установили, что незадолго до происшествия к потерпевшей приехал ее знакомый в гости. По предварительной информации, женщина распивала спиртные напитки. В процессе застолья между знакомыми возник словесный конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина разозлился, взял нож и нанес пострадавшей 18 колото-резаных ранений в область груди и два колото-резаных ранения в область шеи», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Он был задержан возле дома по месту своего жительства и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Собранные оперативниками материалы направлены в СУ СК Российской Федерации по Пензенской области для принятия процессуального решения», — поясняется в тексте.


