Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем Победы

11:17 | 09.05.2026 | Общество

Пенза, 9 мая 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей города с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Penza-gorod.ru

«В истории нашего государства нет даты, которая бы столь глубоко отзывалась в сердце каждого. 81 год отделяет нас от дня Великой Победы — события, ставшего символом мужества, стойкости и бессмертного подвига советского народа. Она досталась нашей стране огромной ценой: горечь потерь коснулась каждой семьи. Вечная память героям!» — подчеркнул глава города.

Он обратил внимание на то, что вклад в разгром врага вносили не только фронтовики, но и труженики тыла.

«В годы войны сурская земля приняла десятки эвакуированных промышленных предприятий. В областном центре изготавливались составляющие для легендарной боевой машины реактивной артиллерии «Катюша», производился каждый четвертый взрыватель для мин и снарядов. За эту самоотверженную работу Пензе присвоено высокое и почетное звание «Город трудовой доблести», — напомнил Олег Денисов.

«Низкий поклон уважаемым ветеранам, которые подарили нам будущее, став нашей гордостью и нравственным ориентиром. Горько осознавать, что остается все меньше свидетелей тех страшных лет. Все острее ощущается ответственность за сохранение памяти об их беззаветном служении Отчизне», — отметил глава Пензы.

Олег Денисов добавил, что сегодня миссию по защите интересов государства с честью выполняют участники специальной военной операции.

«Они достойно продолжают славные боевые традиции и обязательно выполнят все поставленные задачи», — подчеркнул он.

«Дорогие пензенцы! От всего сердца поздравляю вас с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и общей победы!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба администрации Пензы.


