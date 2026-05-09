16:13:08 Суббота, 9 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Башмаковского района

13:12 | 09.05.2026 | Общество

Печать

Пенза, 9 мая 2026. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой в ходе рабочей поездки в Башмаковский район провел личный прием граждан.

Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Башмаковского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Обратившихся на прием заявителей волновали вопросы ненадлежащего благоустройства общественных территорий, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, а также оказания содействия в оформлении документов для получения льгот и выплат», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по всем поступившим обращениям Олег Световой поручил прокурору Башмаковского района Ильясу Карамышеву тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях реального восстановления нарушенных прав граждан.

«Результаты рассмотрения обращений поставлены на личный контроль заместителя прокурора области», — сказано в тексте.

Кроме того, сообщается, что в ходе визита Олег Световой посетил районную больницу и школу села Знаменского, капитальный ремонт которых проведен в рамках реализации национальных проектов.


Читайте также
В Пензенской области прогнозируется IV класс пожарной опасности Житель Пензенской области обвиняется в покушении на содействие террористической деятельности
В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, унесшем жизнь молодого мужчины Мошенники выманили у жителя Пензенского района около 500 тыс. рублей
Жительница Кузнецка лишилась более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Мост через пруд Озерный в Камешкирском районе будет закрыт до 4 июня
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама