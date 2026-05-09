Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Башмаковского района Общество

Пенза, 9 мая 2026. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой в ходе рабочей поездки в Башмаковский район провел личный прием граждан.

«Обратившихся на прием заявителей волновали вопросы ненадлежащего благоустройства общественных территорий, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, а также оказания содействия в оформлении документов для получения льгот и выплат», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по всем поступившим обращениям Олег Световой поручил прокурору Башмаковского района Ильясу Карамышеву тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях реального восстановления нарушенных прав граждан.

«Результаты рассмотрения обращений поставлены на личный контроль заместителя прокурора области», — сказано в тексте.

Кроме того, сообщается, что в ходе визита Олег Световой посетил районную больницу и школу села Знаменского, капитальный ремонт которых проведен в рамках реализации национальных проектов.