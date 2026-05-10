Суд взыскал с банка более 1 млн. рублей в пользу участника СВО, со счета которого неизвестный снял деньги через банкомат Общество

Пенза, 10 мая 2026. PenzaNews. Каменский городской суд Пензенской области взыскал с банка 1 млн. 47 тыс. рублей в пользу участника специальной военной операции, со счета которого в период его лечения в госпитале в Ростове-на-Дону неизвестный снял эту сумму через банкомат в городе Углегорске Сахалинской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В судебном заседании было установлено, что в марте 2023 года [...] в связи с заключением контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации был заключен договор комплексного банковского обслуживания с ПАО «Промсвязьбанк». В рамках данного договора ему был открыт банковский счет, выданы банковские карты, а также предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания PSB-Retail, выдан номер клиента и пароль для доступа в систему PSB-Retail, подключено SMS-информирование. В начале февраля 2024 года истец был ранен и направлен на лечение в военный госпиталь, расположенный в Ростове-на-Дону. Находясь на лечении в госпитале, 29 февраля 2024 года обнаружил, что с его счета через банкомат ПАО «Сбербанк» были выданы денежные средства на общую сумму 1 млн. 47 тыс. рублей. В июле 2024 года истец обратился в органы полиции по месту дислокации воинской части, в которой он проходит военную службу, с заявлением о преступлении», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что деньги были похищены с помощью изменения пароля и ПИН-кода карты, которая была подключена к МirРау, уголовное дело приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

«Согласно представленной детализации по абонентскому номеру, принадлежащему истцу, абонентский номер находился в Ростовской области во время изменения пароля и ПИН-кода карты, а также снятия денежных средств. Также судом было установлено, что истец какие-либо сообщения от банка с просьбой подтвердить изменение им пароля и ПИН-кода карты не получал и распоряжений на снятие с его счета денежных средств и требование подключить истца к программе МirРау не направлял», — указано в сообщении.

В нем отмечается, что банк не принял в данном случае достаточных мер для идентификации клиента, действия учреждения по выдаче денег злоумышленнику признаны незаконными.

В тексте уточняется, что суд взыскал с банка в пользу участника СВО денежные средства в размере 1 млн. 47 тыс. рублей и компенсацию морального вреда — 10 тыс. рублей.