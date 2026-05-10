В пензенском центре СВМП пройдет «День диагностики меланомы» Медицина

Пенза, 10 мая 2026. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «День диагностики меланомы» пройдет в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

«Каждый желающий сможет получить консультацию у врачей-дерматологов и проверить свои родинки. [...] Специалисты будут использовать современный метод дерматоскопии — неинвазивный и высокоинформативный способ диагностики, который позволяет с высокой точностью определить природу любого кожного образования», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что показаниями к проведению дерматоскопии являются увеличение, уплотнение и изменение цвета родинки, их травматизация или увеличение количества, зуд, покалывание и трещины в области их расположения, а также наличие большого числа пигментных пятен или новообразований, возвышающихся над кожей и имеющих диаметр более 0,5 см.

«В рамках акции прием в амбулаторно-поликлиническом отделении пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи по адресу: Пенза, улица Куйбышева, 33А, будет осуществляться в среду, 13 мая 2026 года, с 11.00 до 14.00», — уточняется в сообщении.