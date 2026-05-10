В Пензе в торжествах в День Победы приняли участие более 80 тыс. человек — глава города Общество

Пенза, 10 мая 2026. PenzaNews. Более 80 тыс. человек приняли участие в торжествах, прошедших в Пензе в День Победы. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Более 80 тыс. жителей и гостей нашего города приняли участие в торжествах на 9 мая. Благодарю организаторов мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Великой Победы — работников культуры, образования, спорта и социальной сферы. Спасибо всем, кто обеспечивал безопасность и правопорядок. Праздник прошел без происшествий. Отдельная признательность тем, кто отвечал за благоустройство. В первую очередь это наш «Пензавтодор», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в воскресенье, 10 мая.

По словам Олега Денисова, утренний обход основных площадок показал, что с каждым годом пензенцы более ответственно относятся к чистоте и стараются не мусорить.

«Спасибо, что уважаете труд коммунальных служб и любите свой город!» — поблагодарил он жителей.

Глава Пензы отметил, что по состоянию на 6.00 оставались вопросы по очистке урн у объектов бизнеса.

Он добавил, что собственникам напомнят о необходимости поддерживать порядок.

«Впереди День России, к которому уже начали готовиться. Замечания и недостатки, которые были выявлены в процессе проведения 9 Мая, устраним. Если есть какие-либо предложения, готовы к ним прислушаться», — написал Олег Денисов.