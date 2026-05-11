Более 60 тыс. жителей Пензенской области приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства

Пенза, 11 мая 2026. PenzaNews. Более 60 тыс. жителей Пензенской области приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке в 2027 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

«Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» стартовало 21 апреля. В этом году на голосование вынесено 95 проектов в 28 муниципалитетах региона. В каждом из них определят по одному проекту-победителю, которые благоустроят в следующем году. [...] Голосование завершится 12 июня», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что проголосовать можно самостоятельно на портале Zagorodsreda.gosuslugi.ru или с помощью волонтеров.

«Благодаря работе волонтеров уже собрано свыше 20 тыс. голосов», — отмечается в сообщении.