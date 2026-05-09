В киноконцертном зале «Пенза» прошло торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Великой Победы

10:34 | 09.05.2026 | Общество

Пенза, 9 мая 2026. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в минувшую пятницу, 8 мая.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Гостей праздничного вечера с Днем Победы поздравил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Великая Отечественная война стала испытанием для нашего многонационального народа. В окопах, у заводских станков и на колхозных полях цель у всех была только одна цель — это Победа! Поэтому память о войне для нас священна», — сказал он.

Глава региона подчеркнул важность сохранения исторической памяти о подвиге советского народа и отметил значимость преемственности поколений.

В память о тех, кто ценой своей жизни отстоял Отечество, была объявлена минута молчания.

Продолжилось мероприятие концертной программой «Во имя живущих — Победа!», в которой приняли участие солисты и коллективы «Пензаконцерта».

Помимо основной программы, гости могли осмотреть тематические выставки и экспозиции, расположенные в фойе второго этажа.

Кроме того, на Юбилейной площади была представлена выставка военной техники, также все желающие могли попробовать солдатскую кашу, сообщается на сайте «Пензаконцерта».


