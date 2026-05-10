16:35:40 Воскресенье, 10 мая
В Пензе на базе ДМШ №7 будет создана первая в регионе школа креативных индустрий

11:08 | 10.05.2026 | Образование

Пенза, 10 мая 2026. PenzaNews. Первая в Пензенской области школа креативных индустрий будет создана в Пензе на базе детской музыкальной школы №7. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«На базе детской музыкальной школы №7 города Пензы создадим первую в нашем регионе школу креативных индустрий, где подростки смогут получить базовые навыки для успешного старта в творческих профессиях. Пензенская область вошла в число 30 победителей отбора министерства культуры РФ на предоставление субсидий», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в воскресенье, 10 мая.

Он пояснил, что обучение будет вестись в течение 2 лет по трем направлениям: фото- и видеопроизводство, звукорежиссура, современная электронная музыка.

«Приобретем для занятий современное оборудование», — добавил губернатор.

Олег Мельниченко уточнил, что первыми пройти обучение смогут 60 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

«В творческой сфере нужны молодые профессионалы, умеющие работать со специализированным оборудованием и применять передовые технологии», — подчеркнул он.


