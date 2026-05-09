К монументу воинской и трудовой славы пензенцев в День Победы пришли 35 тыс. человек — глава Пензы Общество

Пенза, 9 мая 2026. PenzaNews. 35 тыс. человек пришли к монументу воинской и трудовой славы пензенцев, где состоялось торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

Фото: Penza-gorod.ru

«Пенза в едином порыве встречает 81-ю годовщину Великой Победы. К монументу воинской и трудовой славы сегодня пришли 35 тыс. человек. Пришли, чтобы почтить память своих героев фронта и тыла, сказать спасибо ныне живущим ветеранам. Вечный огонь горит у каждого из нас в сердце. Через годы мы пронесем безграничную благодарность и гордость за подвиг народа-победителя», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» 9 мая.

Олег Денисов напомнил, что праздничная программа рассчитана на весь день, афиша опубликована на сайте администрации Пензы.

«Фейерверк устроим на Юбилейной площади в 22.00. Оттуда будет удобно наблюдать и за залпами высотного салюта, который запустим со смотровой площадки на Западной поляне», — отметил глава города.

«В это же время огни фейерверка украсят стелу «Город трудовой доблести», — добавил он.