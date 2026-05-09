Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Победы

09:00 | 09.05.2026 | Общество

Пенза, 9 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Победы.

Фото: Pnzreg.ru

«Дорогие жители Пензенской области! Уважаемые ветераны! Поздравляю вас с Днем Победы! Это великий праздник, память о котором живет в каждой семье, неразрывной нитью соединяет поколения. Сегодня в Пензенской области проживают 115 ветеранов той священной войны. Имя каждого из них мы знаем и чтим. Мы благодарны им, а также всем сражавшимся отцам, дедам и прадедам за мир, свободу и долгие годы безмятежной жизни», — подчеркнул глава региона.

«Сегодня наши воины снова вынуждены отстаивать с оружием в руках исконно российские земли, государственные интересы и традиционные ценности. Они противостоят вновь поднявшему голову неонацизму. Доблестно и отважно выполняют задачи, поставленные верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ. Мы гордимся участниками специальной военной операции, как гордились солдатами-освободителями времен Великой Отечественной войны», — отметил Олег Мельниченко.

«День Победы объединяет нас, придает решимости, вдохновляет на новые свершения во имя Родины, а она у нас одна. Сегодня мы как никогда должны сплотиться. Когда мы едины, мы непобедимы. Наше дело верное, победа будет за нами!» — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области исполнения надежд, новых успехов и достижений, благополучия и мирного неба над головой.


