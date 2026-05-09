В Пензе отметили 81-ю годовщину Великой Победы
Пенза, 9 мая 2026. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло у монумента воинской и трудовой славы пензенцев 9 мая.
Фото: Pgduma.ru
До его начала в храме-часовне Архангела Михаила состоялся благодарственный молебен «Во славу русского оружия», который провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Перед парадом к присутствующим обратился губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Затем торжественным маршем по проспекту Победу прошли курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.
После этого состоялся проезд военной техники.
Продолжили праздничную программу демонстрационные полеты самолетов федерации авиации общественного назначения и авиационных видов спорта Пензенской области.
К монументу воинской и трудовой славы пензенцев приземлились парашютисты.
В завершение торжественной части состоялось возложение венков и цветов к вечному огню.
Программа, посвященная Дню Победы, продолжилась выступлениями творческих коллективов Пензы на разных площадках города.
В 18.55 будет объявлена общероссийская минута молчания в память обо всех погибших в Великой Отечественной войне.
Завершится День Победы праздничным салютом.