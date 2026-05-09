В Пензе отметили 81-ю годовщину Великой Победы

14:48 | 09.05.2026 | Общество

Пенза, 9 мая 2026. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло у монумента воинской и трудовой славы пензенцев 9 мая.

До его начала в храме-часовне Архангела Михаила состоялся благодарственный молебен «Во славу русского оружия», который провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Перед парадом к присутствующим обратился губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Затем торжественным маршем по проспекту Победу прошли курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

После этого состоялся проезд военной техники.

Продолжили праздничную программу демонстрационные полеты самолетов федерации авиации общественного назначения и авиационных видов спорта Пензенской области.

К монументу воинской и трудовой славы пензенцев приземлились парашютисты.

В завершение торжественной части состоялось возложение венков и цветов к вечному огню.

Программа, посвященная Дню Победы, продолжилась выступлениями творческих коллективов Пензы на разных площадках города.

В 18.55 будет объявлена общероссийская минута молчания в память обо всех погибших в Великой Отечественной войне.

Завершится День Победы праздничным салютом.


