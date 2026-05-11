В Пензенской области пенсионерка передала мошенникам около 2,3 млн. рублей

09:22 | 11.05.2026 | Криминал

Пенза, 11 мая 2026. PenzaNews. Жительница Пензенской области 1945 года рождения передала курьеру телефонных мошенников около 2,3 млн. рублей.

В Пензенской области пенсионерка передала мошенникам около 2,3 млн. рублей.

«По словам женщины, ей позвонил «сотрудник силового ведомства» и сообщил, что в отношении нее могут возбудить уголовное дело за оказание помощи экстремистским организациям и предложил помощь юриста на безвозмездной основе. Гражданка согласилась, и через некоторое время ей поступил новый звонок от незнакомца. Мужчина сообщил, что ей необходимо снять все сбережения, хранящиеся на счетах, и передать человеку, который приедет к ней домой и [...] произнесет ей кодовое слово», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что пенсионерка отправилась в банк, где сотрудники, узнав о намерении пожилой клиентки снять крупную сумму, решили вызвать представителей правоохранительных органов.

«Полицейские провели профилактическую беседу, выясняя цель столь значительной операции. Гражданка объяснила, что намерена сделать дорогостоящий подарок своей внучке и действует исключительно в своих интересах, не являясь посредником для третьих лиц», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что после этого женщине было выдано около 2,3 млн. рублей, в тот же вечер пенсионерка передала деньги курьеру.

«Через несколько дней, поделившись этой историей с внучкой, женщина узнала от нее, что стала жертвой мошенников», — говорится в нем.

В тексте уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


