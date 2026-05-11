В Пензенской области пенсионерка передала мошенникам около 2,3 млн. рублей Криминал

Пенза, 11 мая 2026. PenzaNews. Жительница Пензенской области 1945 года рождения передала курьеру телефонных мошенников около 2,3 млн. рублей.

«По словам женщины, ей позвонил «сотрудник силового ведомства» и сообщил, что в отношении нее могут возбудить уголовное дело за оказание помощи экстремистским организациям и предложил помощь юриста на безвозмездной основе. Гражданка согласилась, и через некоторое время ей поступил новый звонок от незнакомца. Мужчина сообщил, что ей необходимо снять все сбережения, хранящиеся на счетах, и передать человеку, который приедет к ней домой и [...] произнесет ей кодовое слово», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что пенсионерка отправилась в банк, где сотрудники, узнав о намерении пожилой клиентки снять крупную сумму, решили вызвать представителей правоохранительных органов.

«Полицейские провели профилактическую беседу, выясняя цель столь значительной операции. Гражданка объяснила, что намерена сделать дорогостоящий подарок своей внучке и действует исключительно в своих интересах, не являясь посредником для третьих лиц», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что после этого женщине было выдано около 2,3 млн. рублей, в тот же вечер пенсионерка передала деньги курьеру.

«Через несколько дней, поделившись этой историей с внучкой, женщина узнала от нее, что стала жертвой мошенников», — говорится в нем.

В тексте уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».