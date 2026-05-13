Олег Денисов провел рабочую встречу с Александром Хлобыстовым

Пенза, 13 мая 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов провел рабочую встречу с управляющим региональным отделением Волго-Вятского ГУ Банка России Александром Хлобыстовым в минувший вторник, 12 мая.

В ней приняли участие заместители главы администрации Пензы Дарья Просточенко и Константин Спиридонов, а также руководители двух городских управлений: экономического развития — Елена Голова и развития предпринимательства — Ольга Жовтяк.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте мэрии, стороны обсудили вопросы взаимодействия, направленного на социально-экономическое развитие города.

«Кроме того, участники встречи затронули вопрос выпуска в обращение памятных монет из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Помимо Пензы, в этой серии созданы экземпляры, посвященные Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску и Магадану. [...] Поступление в Пензу коллекционного выпуска ожидается в июне этого года», — сказано в тексте.