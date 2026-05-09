Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области Общество

Пенза, 9 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области государственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в органном зале филармонии накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Pnzreg.ru

«Вручил награды землякам, отличившимся в профессиональной и общественной деятельности на благо родного региона. Символично, что торжественное мероприятие провели перед Днем Победы. Нынешние поколения граждан России строят свою жизнь на фундаменте, заложенном победителями. Герои специальной военной операции — достойные наследники участников Великой Отечественной войны. Медали «За храбрость» II степени удостоен Владимир Валентинович Карнишин. Глава Евлашевского сельсовета ушел добровольцем на фронт, где командовал минометным расчетом. Сейчас он работает заместителем главы администрации Кузнецкого района, достойно проявляя себя и на гражданской службе», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую пятницу, 8 мая.

«Медалями «За содействие специальной военной операции» отмечены волонтеры, «За сохранение исторической памяти» — архивные работники, сотрудники муниципалитетов, преподаватели школ, колледжей и вузов. Педагог губернского лицея Максим Сергеевич Мещеряков — еще один доброволец. Воевать ему пришлось на том же направлении, где в 1942 году бил нацистов его дед — командир взвода 5-го Донского казачьего корпуса. Сейчас Максим Сергеевич прививает правильные ценности будущим защитникам Отечества», — отметил Олег Мельниченко.

Он обратил внимание на то, что впервые были вручены новые региональные награды.

«Первым ордена Ермина удостоен почетный гражданин Пензенской области Валерий Кузьмич Лидин. Другому почетному гражданину Рашиду Рифатовичу Хайрову вручен орден Бочкарева за №1», — написал губернатор.

Он сообщил, что всего государственных и региональных наград удостоены порядка 80 жителей.

«Наши земляки трудятся в промышленности и сельском хозяйстве, защищают безопасность и правопорядок, развивают образование, культуру и спорт. Мы очень разные, но всех нас объединяет любовь к России и Пензенской области», — подчеркнул Олег Мельниченко.