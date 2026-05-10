В Пензенской области работодателям напомнили об ответственности за подмену трудовых отношений при использовании труда самозанятых

Пенза, 10 мая 2026. PenzaNews. Управление ФНС России по Пензенской области напомнило работодателям о незаконности подмены трудовых отношений с самозанятыми.

«Данную схему используют недобросовестные налогоплательщики-работодатели с целью уклонения от уплаты НДФЛ и страховых взносов, заменяя их налогом на профессиональный доход, при этом ущемляя пенсионные права физических лиц, являющихся самозанятыми», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что к признакам подмены трудовых отношений гражданско-правовыми относится организационная зависимость плательщика НПД от заказчика, в том числе регулярное и непрерывное взаимодействие, установление заказчиком режима работы для самозанятого, график периодичности выплат и другие.

«На территории Пензенской области соблюдение закона о применении налога на профессиональный доход находится на постоянном мониторинге на предмет выявления наличия трудовых отношений между работодателем и самозанятым. Выявление признаков трудовых отношений является основанием для проверки и привлечения работодателя к ответственности за нарушение трудового и налогового законодательства. Кроме того, выплаченные самозанятым доходы, фактически получаемые в рамках трудовых отношений, подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами. При наличии признаков трудовых отношений между работодателем и самозанятым работодатель может избежать негативных последствий в виде доначислений НДФЛ и страховых взносов, а также пени и штрафов, представив соответствующие налоговые декларации (расчеты)», — поясняется в тексте.