В Пензенской области в 2026 году по нацпроекту отремонтируют более 230 региональных дорог

Пенза, 12 мая 2026. PenzaNews. Более 230 региональных дорог будет отремонтировано в Пензенской области в 2026 году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируем более 230 км региональных дорог. Планируем завершить работы на четырех мостовых сооружениях. Это два моста в Малосердобинском районе через реку Сердобу, мост в Камешкирском районе через ручей Озерный и мост через реку Ижмору в Земетчинском районе», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в минувший понедельник, 11 мая.

Глава региона добавил, что также продолжается реконструкция автодороги и железнодорожного путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в Пензе.

«За счет средств дорожного фонда Пензенской области приведем в порядок 16 объектов общей протяженностью порядка 90 км. Три дороги уже введены в эксплуатацию», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, поставлена задача до 1 июля уложить порядка 215 тыс. кв. метров асфальта, почти треть работ уже выполнена.

«В Пензенской области работают 33 асфальтобетонных завода, производительность необходимой для дорожных работ смеси — 3,7 тыс. тонн в час. Контроль качества ведется на всех этапах: от входного до приемочного. Асфальтобетонные смеси пензенского производства включены в «Реестр новых и наилучших технологий, материалов», — подчеркнул губернатор.