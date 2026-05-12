17:54:02 Вторник, 12 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в 2026 году по нацпроекту отремонтируют более 230 региональных дорог

09:06 | 12.05.2026 | Общество

Печать

Пенза, 12 мая 2026. PenzaNews. Более 230 региональных дорог будет отремонтировано в Пензенской области в 2026 году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области в 2026 году по нацпроекту отремонтируют более 230 региональных дорог

Фото: Max.ru/omelnichenko

«В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируем более 230 км региональных дорог. Планируем завершить работы на четырех мостовых сооружениях. Это два моста в Малосердобинском районе через реку Сердобу, мост в Камешкирском районе через ручей Озерный и мост через реку Ижмору в Земетчинском районе», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в минувший понедельник, 11 мая.

Глава региона добавил, что также продолжается реконструкция автодороги и железнодорожного путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в Пензе.

Читайте также

Утверждена программа дорожной деятельности Пензенской области на 2026-2031 годы

«За счет средств дорожного фонда Пензенской области приведем в порядок 16 объектов общей протяженностью порядка 90 км. Три дороги уже введены в эксплуатацию», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, поставлена задача до 1 июля уложить порядка 215 тыс. кв. метров асфальта, почти треть работ уже выполнена.

«В Пензенской области работают 33 асфальтобетонных завода, производительность необходимой для дорожных работ смеси — 3,7 тыс. тонн в час. Контроль качества ведется на всех этапах: от входного до приемочного. Асфальтобетонные смеси пензенского производства включены в «Реестр новых и наилучших технологий, материалов», — подчеркнул губернатор.


Читайте также
Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Башмаковского района В Пензенской области прогнозируется IV класс пожарной опасности
Житель Пензенской области обвиняется в покушении на содействие террористической деятельности В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о ДТП, унесшем жизнь молодого мужчины
Мошенники выманили у жителя Пензенского района около 500 тыс. рублей Жительница Кузнецка лишилась более 1,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама