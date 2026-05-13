Житель Пензенской области подозревается в содействии террористической деятельности Криминал

Пенза, 13 мая 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1972 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности».

«Установлено, что подозреваемый, располагая информацией о внесении проукраинского движения в реестр террористических организаций, деятельность которых запрещена в Российской Федерации, посредством сети интернет осуществил несколько денежных переводов с целью финансирования деятельности участников», — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по региону.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в пресс-релизе.