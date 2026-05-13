23:53:45 Среда, 13 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензенской области подозревается в содействии террористической деятельности

16:44 | 13.05.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 13 мая 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1972 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности».

Житель Пензенской области подозревается в содействии террористической деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый, располагая информацией о внесении проукраинского движения в реестр террористических организаций, деятельность которых запрещена в Российской Федерации, посредством сети интернет осуществил несколько денежных переводов с целью финансирования деятельности участников», — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по региону.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в пресс-релизе.


Читайте также
Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима и лишился автомобиля МТС усилила сеть на выездах из Кузнецка
Первый замруководителя СУ СКР по Пензенской области провел прием граждан Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Башмаковского района
В Пензенской области прогнозируется IV класс пожарной опасности Житель Пензенской области обвиняется в покушении на содействие террористической деятельности
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама