Пензенская область вошла в тройку регионов ПФО, выполнивших наибольший объем работ по капремонту МКД с начала года

13.05.2026 | ЖКХ

Пенза, 13 мая 2026. PenzaNews. Пензенская область заняла третье место среди регионов Приволжского федерального округа по количеству многоквартирных домов, обновленных по программе капитального ремонта МКД с начала 2026 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Фонда развития территорий (ФРТ).

Пензенская область вошла в тройку регионов ПФО, выполнивших наибольший объем работ по капремонту МКД с начала года.

Из него следует, что лидером стала Республика Башкортостан, где завершен капремонт в 310 многоквартирных домах, в которых проживают 39,8 тыс. человек.

«На втором месте по количеству обновленных домов — Самарская область (86 домов, где живут 7,7 тыс. человек), на третьем — Пензенская область (80 домов, где живут 17,3 тыс. человек)», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что больше всего лифтов — 143 — среди регионов Приволжского федерального округа с начала 2026 года заменили в Мордовии.

Как отметил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин, капитальный ремонт позволяет сдерживать естественный процесс старения многоквартирных домов и обеспечивать их максимально долгую эксплуатацию в надлежащем состоянии.

«Фонд развития территорий ведет мониторинг этой программы. В Приволжском федеральном округе с начала года работы выполнили в 768 многоквартирных домах общей площадью порядка 2,9 млн. кв. метров. В них проживают 107,8 тыс. человек», — сказал Василий Купызин, слова которого приводятся в сообщении.


