В Пензе вступил в силу приговор мошенникам, обманувшим более 40 пенсионеров

17:10 | 13.05.2026 | Криминал

Пенза, 13 мая 2026. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Октябрьского районного суда Пензы, которым семеро жителей Санкт-Петербурга, Ульяновска, Пензы и Мордовии в возрасте от 23 до 48 лет признаны виновными в совершении 60 мошенничеств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

«В 2021 году петербуржец создал и возглавил организованную преступную группу, в которую привлек еще шестерых человек. Они занималась хищением денежных средств у граждан престарелого возраста посредством навязывания услуг по реализации им по необоснованно завышенной стоимости бытовых предметов. На удочку мошенников попались более 40 жителей Пензенской области и Республики Мордовия», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что одно из преступлений было совершено 16 сентября 2021 года, когда двое участников группы, согласно отведенной им роли, совершали обход квартир в Пензе, представляясь работниками специализированной организации, поставляющей электроэнергию.

«Не подозревая об их преступных намерениях, доверчивая горожанка впустила в дом злоумышленников. Они, создав видимость осмотра электропроводки, сообщили ей ложную информацию об имеющихся перепадах электрической энергии по причине старой электропроводки, из-за которых могут перегореть электробытовые приборы. Указав на необходимость замены электропроводки, мошенники обозначили ее стоимость — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей. При этом предложили альтернативное, менее затратное решение в виде обязательной установки в розетки реле и подключения к нему электробытовых приборов, а также приобретения огнетушащей аэрозоли на общую сумму 23 тыс. рублей. Женщина согласилась и отдала деньги преступникам», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что граждане, введенные в заблуждение подобным образом, передали участникам организованной группы 812 тыс. 600 рублей.

Из текста следует, что 48-летний организатор группы свою вину не признал.

«Организатору преступной группы назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, ее активному участнику — 3 года 3 месяца. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Еще одному мужчине и четырем женщинам назначена условная мера наказания. Суд удовлетворил заявленные потерпевшими иски о взыскании ущерба, причиненного преступлениями. До вынесения приговора ущерб был добровольно возмещен 14 обманутым гражданам», — указано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что защитник организатора группы обжаловал приговор суда первой инстанции, однако судебная коллегия по уголовным делам облсуда оставила его без изменения.


