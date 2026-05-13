В Пензенской области вынесен приговор по делу о хищении более 9 млн. рублей у матери погибшего участника СВО

18:00 | 13.05.2026 | Криминал

Пенза, 13 мая 2026. PenzaNews. Мокшанский районный суд Пензенской области назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима ранее судимому жителю Татарстана по уголовному делу о хищении более 9 млн. рублей у матери погибшего участника специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«Мужчина, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил хищение денежных средств у матери участника специальной военной операции. В январе 2026 года женщине несколько дней звонили неизвестные, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали о попытках перевода денежных средств с банковских счетов для спонсирования иностранного государства, убеждая передать через «инкассатора» деньги для дальнейшего декларирования. Подсудимый под видом сотрудника службы инкассации приехал по месту жительства потерпевшей и забрал у нее 2 млн. рублей. Еще 6,8 млн. она отдала другому соучастнику и более 248 тыс. рублей перевела на счета неустановленных лиц», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что Мокшанский районный суд удовлетворил исковые требования потерпевшей о возмещении суммы причиненного ущерба.

«В отношении неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство», — добавляется в тексте.


