Обвиняемая в убийстве мужчины в квартире дома на улице Клары Цеткин в Пензе заключена под стражу Криминал

Пенза, 15 мая 2026. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом в отношении жительницы Пензы, которая обвиняется в убийстве мужчины в квартире дома на улице Клары Цеткин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«По данным следствия, в конце апреля 2026 года в квартире дома по улице Клары Цеткин в городе Пензе между сожителями, находившимися в состоянии опьянения, произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта обвиняемая проследовала на кухню, взяла нож и нанесла им один удар в область груди сожителя. Смерть мужчины наступила на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

«По делу назначен ряд судебных экспертиз», — отмечается в тексте.