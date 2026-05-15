Под Пензой после получения супругой погибшего участника СВО 5 млн. рублей возбуждено уголовное в связи с признанием брака фиктивным

10:03 | 15.05.2026 | Криминал

Пенза, 15 мая 2026. PenzaNews. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при получении социальных выплат возбуждено после получения жительницей Лунинского района Пензенской области 5 млн. рублей после гибели односельчанина, с которым она за несколько дней до его отправки в зону СВО заключила фиктивный брак. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«Установлено, что в феврале 2025 года 52-летний местный житель за несколько дней до отправки в зону СВО зарегистрировал брак с 60-летней односельчанкой. Материалы прокурорской проверки подтвердили, что брак носил фиктивный характер. В июне 2025 года участник СВО погиб в зоне боевых действий. На счет женщины поступило 5 млн. рублей. По иску надзорного ведомства судом брак между фиктивными супругами признан недействительным», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

«По ходатайству надзорного ведомства судом приняты обеспечительные меры, на перечисленные женщине денежные средства наложен арест. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры», — добавляется в тексте.


