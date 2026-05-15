Житель Шемышейского района обвиняется в оправдании терроризма

16:22 | 15.05.2026 | Криминал

Пенза, 15 мая 2026. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», предъявлено 46-летнему жителю Шемышейского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

«По данным следствия, в октябре 2025 года в рабочем поселке Шемышейка обвиняемый в чате одного из мессенджеров разместил комментарий, содержащий положительную оценку членов террористической организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина признал вину в совершении инкриминируемого деяния.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — поясняется в тексте.

В сообщении указано, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники центра противодействия экстремизму УМВД России по Пензенской области.


