Фестиваль «Джаз Май Пенза» пройдет 16-17 мая

Пенза, 15 мая 2026. PenzaNews. XV международный фестиваль «Джаз Май Пенза» пройдет в предстоящие выходные, 16 и 17 мая.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, в субботу, 16 мая, на открытой площадке — на Юбилейной площади Пензы — состоится 6-часовой музыкальный марафон.

Его откроют учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Пензы, Заречного и Саратовской области. Затем выступят студенческие коллективы из Пензы и Саратова. После этого на сцену выйдут музыкальные коллективы Пензы, Заречного и Самары. В их числе — городской муниципальный оркестр центра русской хоровой и вокальной культуры Пензы (руководитель Антон Пригарев), инструментальный ансамбль «Дмитриев-бэнд» (руководитель Эдуард Дмитриев), эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-бэнд» учреждения «Пензаконцерт» (руководитель Юрий Белоногов) и вокально-инструментальный ансамбль «Стиль» (руководитель Алексей Кочин, Самара).

В 14.00 в органном зале филармонии состоится мастер-класс Ольги Козелковой «Как зазвучать джазово, если я владею только академическим, народным или эстрадным вокалом».

В 18.00 в киноконцертном зале «Пенза» совместный концерт представят диксиленд «Волжский бриз» и самарский концертный духовой оркестр.

В воскресенье, 17 мая, в 12.00 на открытой площадке продолжится джазовый марафон. Запланированы выступления музыкантов из Пензы, Самары и Тольятти.

В 12.30 в органном зале филармонии пройдет мастер-класс Ирины Одуло и Юлии Землянской «Вокал и инструментал: разный взгляд на импровизацию».

В 18.00 в киноконцертном зале «Пенза» состоится концерт Дмитрия Носкова (Москва). артист выступит в сопровождении симфонического оркестра губернаторской симфонической капеллы под управлением Вячеслава Филиппенкова.