19:27:19 Пятница, 15 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Фестиваль «Джаз Май Пенза» пройдет 16-17 мая

15:17 | 15.05.2026 | Культура

Печать

Пенза, 15 мая 2026. PenzaNews. XV международный фестиваль «Джаз Май Пенза» пройдет в предстоящие выходные, 16 и 17 мая.

Фестиваль «Джаз Май Пенза» пройдет 16-17 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, в субботу, 16 мая, на открытой площадке — на Юбилейной площади Пензы — состоится 6-часовой музыкальный марафон.

Его откроют учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Пензы, Заречного и Саратовской области. Затем выступят студенческие коллективы из Пензы и Саратова. После этого на сцену выйдут музыкальные коллективы Пензы, Заречного и Самары. В их числе — городской муниципальный оркестр центра русской хоровой и вокальной культуры Пензы (руководитель Антон Пригарев), инструментальный ансамбль «Дмитриев-бэнд» (руководитель Эдуард Дмитриев), эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-бэнд» учреждения «Пензаконцерт» (руководитель Юрий Белоногов) и вокально-инструментальный ансамбль «Стиль» (руководитель Алексей Кочин, Самара).

В 14.00 в органном зале филармонии состоится мастер-класс Ольги Козелковой «Как зазвучать джазово, если я владею только академическим, народным или эстрадным вокалом».

В 18.00 в киноконцертном зале «Пенза» совместный концерт представят диксиленд «Волжский бриз» и самарский концертный духовой оркестр.

В воскресенье, 17 мая, в 12.00 на открытой площадке продолжится джазовый марафон. Запланированы выступления музыкантов из Пензы, Самары и Тольятти.

В 12.30 в органном зале филармонии пройдет мастер-класс Ирины Одуло и Юлии Землянской «Вокал и инструментал: разный взгляд на импровизацию».

В 18.00 в киноконцертном зале «Пенза» состоится концерт Дмитрия Носкова (Москва). артист выступит в сопровождении симфонического оркестра губернаторской симфонической капеллы под управлением Вячеслава Филиппенкова.


Читайте также
ДТП на улице Кирова в Пензе унесло жизнь мотоциклиста Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима и лишился автомобиля
МТС усилила сеть на выездах из Кузнецка Первый замруководителя СУ СКР по Пензенской области провел прием граждан
Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Башмаковского района В Пензенской области прогнозируется IV класс пожарной опасности
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама