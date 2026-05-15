В Пензе вступил в силу приговор бывшему инспектору ДПС, получившему 7 лет колонии за смертельное ДТП Криминал

Пенза, 15 мая 2026. PenzaNews. Приговор Ленинского районного суда Пензы, в соответствии с которым бывший инспектор ДПС, насмерть сбивший мужчину на пешеходном переходе и скрывшийся с места ДТП, получил 7 лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, вступил в законную силу.

«Суд установил, что 12 октября 2025 года в ночное время действующий сотрудник ДПС, не исполняющий в этот момент служебные обязанности, управляя автомобилем «Lada Samara», ехал со скоростью не менее 81 км/ч по улице Кураева со стороны улицы Володарского в направлении улицы Кирова в Пензе. Увидев на своей полосе движения стоящий перед пешеходным переходом у ТРЦ «Высшая лига» автомобиль, пропускавший пешехода, он выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, а потом врезался в стоящую впереди у края проезжей части машину. Виновник ДТП вышел из машины и скрылся. В результате его действий пешеход 1986 года рождения скончался на месте», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенского областного суда.

В нем отмечается, что мужчина полностью признал свою вину.

«Ленинский районный суд Пензы назначил виновному 2000 года рождения наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев и обязал осужденного компенсировать родственникам погибшего 2,1 млн. рублей. Подсудимый был взят под стражу в зале суда. При назначении наказания к смягчающим обстоятельствам суд отнес частичное возмещение морального вреда и материального ущерба потерпевшим, принесение им извинений, полное признание вины и раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что осужденный и его защитник подали на приговор апелляционные жалобы, в которых просили снизить наказание до 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила жалобы без удовлетворения», — уточняется в тексте.