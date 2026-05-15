В Пензенской области разработали рекомендации на случай поступления сигнала об опасности во время школьного экзамена

13:16 | 15.05.2026 | Образование

Пенза, 15 мая 2026. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области разработало рекомендации на случай поступления сигнала об опасности во время проведения школьного экзамена. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Выходим на финишную прямую в подготовке к школьным экзаменам, которые стартуют в регионе с 1 июня и продлятся до 9 июля. На заседании областного правительства обсудили меры по обеспечению безопасности государственной итоговой аттестации. В министерстве образования Пензенской области разработаны рекомендации на случай поступления сигнала об опасности. Инструкция о порядке действий доведена до всех 88 пунктов проведения экзаменов на территории региона», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 15 мая.

«Поручил руководителям системы образования отработать действия на практике, чтобы выпускники знали, что после эвакуации можно будет продолжить экзамен — в тот же день или в резервный», — добавил глава региона.

Олег Мельниченко уточнил, что в 2026 году экзамены сдают более 13 тыс. девятиклассников и свыше 5 тыс. одиннадцатиклассников.

«Старшие ребята все чаще выбирают для сдачи профильную математику и физику — фундаментальные дисциплины, которые лежат в основе развития наукоемких технологий», — отметил губернатор.


