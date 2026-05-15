В Пензенской области разработали рекомендации на случай поступления сигнала об опасности во время школьного экзамена Образование

Пенза, 15 мая 2026. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области разработало рекомендации на случай поступления сигнала об опасности во время проведения школьного экзамена. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Выходим на финишную прямую в подготовке к школьным экзаменам, которые стартуют в регионе с 1 июня и продлятся до 9 июля. На заседании областного правительства обсудили меры по обеспечению безопасности государственной итоговой аттестации. В министерстве образования Пензенской области разработаны рекомендации на случай поступления сигнала об опасности. Инструкция о порядке действий доведена до всех 88 пунктов проведения экзаменов на территории региона», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 15 мая.

«Поручил руководителям системы образования отработать действия на практике, чтобы выпускники знали, что после эвакуации можно будет продолжить экзамен — в тот же день или в резервный», — добавил глава региона.

Олег Мельниченко уточнил, что в 2026 году экзамены сдают более 13 тыс. девятиклассников и свыше 5 тыс. одиннадцатиклассников.

«Старшие ребята все чаще выбирают для сдачи профильную математику и физику — фундаментальные дисциплины, которые лежат в основе развития наукоемких технологий», — отметил губернатор.