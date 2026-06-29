Верховный суд РФ признал законным приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии Криминал

Пенза, 29 июня 2026. PenzaNews. Верховный суд РФ признал законным приговор Пензенского областного суда от 27 марта 2025 года, которым житель Грозного признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и трех вымогательствах. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте облсуда.

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В нем отмечается, что ранее на приговор Пензенского областного суда осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы.

«Приговор в части квалификации действий осужденного и назначенного наказания судебной коллегией по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставлен без изменения. Верховный суд Российской Федерации признал законность и обоснованность приговора, оставив кассационную жалобу защитника осужденного без удовлетворения», — сказано в тексте.

По информации пресс-службы Пензенского областного суда, в 2021 году заключенный, отбывавший в исправительной колонии №4 наказание за разбойное нападение, занял высшее положение в преступной иерархии. Он был наделен статусом «положенца», пользовался безоговорочным авторитетом у лиц, отбывающих наказание, которые подчинялись его воле, указаниям и распоряжениям, что позволяло ему, в том числе посредством назначенных им «смотрящих», контролировать различные направления деятельности криминальных структур в ИК-4 и обеспечивать их существование.

Для достижения преступных целей мужчина требовал от осужденных денежные выплаты в так называемый «общак», угрожая применить насилие, распространить порочащие и иные отрицательные сведения. В результате в 2019-2021 годах трое осужденных перевели более 86 тыс. рублей на банковские карты его родственников, не осведомленных о его преступных намерениях.

По совокупности приговоров суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Он обязан возместить трем потерпевшим ущерб, причиненный преступлениями.