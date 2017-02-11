Форум «Развитие инфраструктуры чтения в Пензенской области» пройдет 16–17 февраля Культура

Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Региональный книжный форум «Развитие инфраструктуры чтения в Пензенской области» пройдет на базе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова 16 и 17 февраля.

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В программе первого дня — пленарное заседание и открытие книжной выставки-ярмарки.

После этого работа будет продолжена по секциям «Социокультурные проекты и книжный бизнес: проблемы и перспективы развития», «Учебник — содержательный навигатор информационно-образовательной среды школы» и «Библиотеки как центры организации чтения».

Также запланированы творческие встречи с писателями Петром Алешковским и Денисом Драгунским.

Гостями «Книжного форума» станут, в частности, активисты Российского движения школьников. Для детей и подростков запланирована насыщенная программа. Будут проведены мастер-классы, лекции, организованы дискуссии с известными детскими авторами. В рамках форума также состоится конкурс «Чтения Маршака». Юные гости смогут увидеть постановку спектакля «Волшебник изумрудного города» зареченского ТЮЗа.

В пятницу, 17 февраля, продолжит свою работу книжная выставка-ярмарка. Предусмотрены встречи с мастерами современной прозы, театрализованные и интерактивные мероприятия для детей.

Будет организован литературный конкурс поэтов и прозаиков. Он проводится в рамках всероссийского литературного фестиваля «Русские рифмы», сообщает дирекция по внешним связям объединенной издательской группы «Дрофа-Вентана».