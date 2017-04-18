10:56:14 Вторник, 18 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Мэр Пензы поручил устранить строительные дефекты в ЦКиД за счет подрядчика

09:10 | 18.04.2017 | Культура

Печать

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Ирине Ширшиной обязать подрядчика, проводившего реконструкцию центра культуры и досуга, выполнить ремонт входной группы и помещений, в которых выявлены строительные дефекты, в рамках гарантийных обязательств.

Мэр Пензы поручил устранить строительные дефекты в ЦКиД за счет подрядчика

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Бывает, что не все посетители бережно относятся к городскому очагу культуры, который посещают их дети или они сами. В нашу задачу входит сохранить здание центра в хорошем состоянии как можно дольше. Надеюсь, что горожане поддержат нас в этом вопросе», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в минувший понедельник, 17 апреля.

Также Виктор Кувайцев напомнил, что у города нет возможности предоставлять здание ЦКиД для проведения различных мероприятий бесплатно.

«Здание центра культуры нужно содержать, оплачивать коммунальные платежи и нести другие расходы», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области мужчина получил реальный срок за хранение обреза ружья В Кузнецке состоялось открытие фестиваля «Золотая провинция»
Около 3 млн. рублей направят на обустройство уличного освещения в поселке Зиф Только обыватели считают провинцию отсталой — Никита Михалков
Никита Михалков пока не планирует реализовывать совместные проекты с Пензенской областью В Пензе раскрыта кража около полутоны металлолома с грузовых полувагонов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама