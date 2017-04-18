Мэр Пензы поручил устранить строительные дефекты в ЦКиД за счет подрядчика Культура

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Ирине Ширшиной обязать подрядчика, проводившего реконструкцию центра культуры и досуга, выполнить ремонт входной группы и помещений, в которых выявлены строительные дефекты, в рамках гарантийных обязательств.

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«Бывает, что не все посетители бережно относятся к городскому очагу культуры, который посещают их дети или они сами. В нашу задачу входит сохранить здание центра в хорошем состоянии как можно дольше. Надеюсь, что горожане поддержат нас в этом вопросе», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в минувший понедельник, 17 апреля.

Также Виктор Кувайцев напомнил, что у города нет возможности предоставлять здание ЦКиД для проведения различных мероприятий бесплатно.

«Здание центра культуры нужно содержать, оплачивать коммунальные платежи и нести другие расходы», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.